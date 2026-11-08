Москва8 нояВести.Роботы-андроиды в будущем будут в пять раз эффективнее человека, поскольку смогут трудиться круглосуточно. Такое мнение высказал американский миллиардер Илон Маск в видеоинтервью американскому инвестору Рону Бэрону на 33-й ежегодной инвестиционной конференции Baron Capital в Нью-Йорке.
Робот-гуманоид может работать 7 дней в неделю 24 часа в сутки, это означает, что он работает 168 часов в неделю, подсчитал Маск.
Робот не уходит в отпуск, не ходит в туалет, не обедает. Можно ожидать, что продуктивность робота в неделю будет в среднем в пять раз выше, чем у человеказаявил бизнесмен
По мнению Илона Маска, 20-30 млн роботов смогут сравняться по объему производства товаров и предоставлению услуг с населением США.
Ранее Илон Маск заявлял о планах по производству человекоподобных роботов Optimus численностью в 1 миллион, запуск которого возможен в конце 2026 года.