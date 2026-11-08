Маск считает, что роботы в пять раз эффективнее человека Илон Маск: 30 млн роботов вполне заменят население США

Москва8 ноя Вести.Роботы-андроиды в будущем будут в пять раз эффективнее человека, поскольку смогут трудиться круглосуточно. Такое мнение высказал американский миллиардер Илон Маск в видеоинтервью американскому инвестору Рону Бэрону на 33-й ежегодной инвестиционной конференции Baron Capital в Нью-Йорке.

Робот-гуманоид может работать 7 дней в неделю 24 часа в сутки, это означает, что он работает 168 часов в неделю, подсчитал Маск.

Робот не уходит в отпуск, не ходит в туалет, не обедает. Можно ожидать, что продуктивность робота в неделю будет в среднем в пять раз выше, чем у человека заявил бизнесмен

По мнению Илона Маска, 20-30 млн роботов смогут сравняться по объему производства товаров и предоставлению услуг с населением США.

Ранее Илон Маск заявлял о планах по производству человекоподобных роботов Optimus численностью в 1 миллион, запуск которого возможен в конце 2026 года.