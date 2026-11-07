Маск заявил, что Neuralink вернет парализованным людям возможность ходить Маск: парализованные люди смогут ходить благодаря Neuralink

Москва7 ноя Вести.Американский предприниматель, глава SpaceX Илон Маск заявил, что парализованные люди в ближайшие годы снова смогут двигаться благодаря технологиям его компании Neuralink.

Так миллиардер прокомментировал публикацию в соцсети X об американце Ноланде Арбо, который в 2024 году стал первым человеком, получившим мозговой имплант.

Neuralink в ближайшие годы даст людям возможность снова ходить и использовать руки написал предприниматель

Ранее Neuralink анонсировала новый продукт Blindsight, который, по словам Маска, позволит слепым увидеть мир​​​.