В Дубае разработают ПДД для летающих автомобилей Власти Дубая работают над ПДД для летающих автомобилей

Москва11 ноя Вести.Управление дорог и транспорта Дубая (RTA) занимается разработкой правил дорожного движения для летающих автомобилей, сообщил местному изданию "Имарат аль-Яум" глава департамента по лицензированию Ахмед Махбуб.

По его словам, управлению предстоит определить категорию летающих машин, порядок их регистрации и необходимую для эксплуатации структуру. Еще один важный вопрос – смогут ли ими управлять обладатели обычных водительских прав.

Как отметил чиновник, вопрос о легализации такого воздушного транспорта появился сравнительно недавно. Времени на его проработку еще достаточно, но тема "находится в поле зрения" властей.

Махбуб уточнил, что сейчас такие автомобили проходят испытания. Ориентировочно производство может начаться в 2028 году.

В конце октября Tesla представила электрический спорткар Roadster, который на демонстрации перепрыгнул препятствие, вращался вокруг оси и безопасно приземлился. Тем не менее массовый запуск летающего автомобиля компании маловероятен из-за сомнительной безопасности.