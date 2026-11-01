RTA заявило о планах сократить пробки на дорогах в Дубае на 3-5% с помощью ИИ

В Дубае хотят сократить пробки на дорогах с помощью ИИ RTA заявило о планах сократить пробки на дорогах в Дубае на 3-5% с помощью ИИ

Москва1 ноя Вести.Управление дорог и транспорта Дубая (RTA) внесло ряд показателей в рамках Стратегии в области искусственного интеллекта. Согласно нововведению, пробки на дорогах планируется снизить на 3-5% при помощи нейросетей.

Как сообщил гендиректор и председатель совета директоров RTA Маттар ат-Тайер, ведомство также намерено сократить время ответа на обращения граждан на 20-30% и снизить число ДТП с участием недавно получивших права водителей на 10-20%. Предполагается, что ИИ-агенты будут задействованы в работе чат-ботов приложений RTA для анализа "показателей эффективности" маршрутов городского транспорта и помощи в проведении лицензирования транспортных средств.

С помощью этой стратегии мы стремимся расширить использование технологий будущего в планировании, эксплуатации и управлении дорогами и сетями общественного транспорта, а также реализовать проактивные персонализированные сервисы, которые управляют потребностями клиентов, экономят время и силы, а также упрощают передвижение цитирует ат-Тайера газета Khaleej Times

В течение следующих двух лет ведомство намерено реализовать 40 продуктов на основе нейросетей, в результате чего почти половина всех операций и услуг будет проводиться при помощи ИИ-агентов.

Ранее стало известно, что дубайская полиция пополнила свой автопарк китайскими патрульными внедорожниками Yangwang U8, отличительной особенностью которых является способность плавать.