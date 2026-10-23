Москва23 октВести.Роструд начнет внедрять беспилотные технологии и искусственный интеллект (ИИ) в надзорную деятельность с 2027 года. Об этом рассказал ТАСС глава ведомства Михаил Иванков.
Он отметил, что внедрение стартует со строительной сферы.
Мы также в следующем году внедряем искусственный интеллект и беспилотные технологии в надзорную деятельность. Пока что начинаем со строительной сферызаявил Иванков
Глава Роструда пояснил, что нейросети могут оперативно передавать информацию о возможных нарушениях на предприятиях. Кроме того, анализируя большие массивы данных, можно выявить неочевидные закономерности в поведении работодателей.
Сейчас уже проводятся первые тестирования, сообщил Иванков.
Ранее эксперт по информационным технологиям Владимир Зыков рассказал, стоит ли доверять ИИ расшифровку рецептов от врача.