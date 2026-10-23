Глава Роструда: внедрение ИИ и беспилотников в надзор начнется в следующем году

Роструд начнет применять ИИ и беспилотники для охраны труда с 2027 года Глава Роструда: внедрение ИИ и беспилотников в надзор начнется в следующем году

Москва23 окт Вести.Роструд начнет внедрять беспилотные технологии и искусственный интеллект (ИИ) в надзорную деятельность с 2027 года. Об этом рассказал ТАСС глава ведомства Михаил Иванков.

Он отметил, что внедрение стартует со строительной сферы.

Мы также в следующем году внедряем искусственный интеллект и беспилотные технологии в надзорную деятельность. Пока что начинаем со строительной сферы заявил Иванков

Глава Роструда пояснил, что нейросети могут оперативно передавать информацию о возможных нарушениях на предприятиях. Кроме того, анализируя большие массивы данных, можно выявить неочевидные закономерности в поведении работодателей.

Сейчас уже проводятся первые тестирования, сообщил Иванков.

Ранее эксперт по информационным технологиям Владимир Зыков рассказал, стоит ли доверять ИИ расшифровку рецептов от врача.