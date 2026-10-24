Москва24 окт Вести.Дубайская полиция пополнила свой автопарк новыми патрульными машинами китайского производства Yangwang U8. Одна из особенностей этой новинки от бренда BYD – способность плавать, отмечает журнал "За рулем".

Люксовый внедорожник пополнит "Люксовый туристический патрульный парк" (Luxury Tourist Patrol Fleet) полиции Дубая. Режим плавания для автомобиля не развлекательная, а спасательная функция.

Задумана эта функция только как спасательная, не как развлечение отмечает издание

Представленный на выставке WETEX 2026 в Дубае Yangwang U8 может оставаться на плаву до 30 минут, двигаясь при этом со скоростью 3 километра в час.

Yangwang U8 – последовательный гибрид, запас хода обеспечивает двухлитровый турбомотор и аккумуляторная батарея на 49 кВт·ч. У машины четыре электромотора, каждый из них приводит в движение свое колесо. В сумме мощность моторов составляет 11197 лошадиных сил или 880 кВт. Это позволяет разгонять трехтонный внедорожник до 100 километров в час за 3,6 секунды, а также выполнять не только полицейский разворот, но и танковый - поворот на 360 градусов на месте.

В люксовом парке дубайской полиции уже представлены Lamborghini Urus Performante, Lamborghini Temerario и Ferrari 812 Superfast.