Москва17 сен Вести.Автопарк полиции Дубая пополнился Ferrari 812 Superfast от немецкого тюнинг-ателье Mansory. Новое авто предназначено для патрулирования туристических районов.

В результате доработок мощность 6,5-литрового атмосферного V12 достигла 800 л.с. Показатель максимальной скорости при этом вырос до 344 км/ч, а разгон до 100 км/ч теперь занимает 2,8 секунды вместо 2,9 секунды у стандартной версии.

Внешний облик 812 Superfast был значительно переработан: установлен новый передний бампер с агрессивным сплиттером, изменены боковые юбки и смонтировано крупное заднее антикрыло. Кузов выполнен в белом цвете с зелеными, черными и желтыми акцентами.

Это пятый по счету автомобиль Mansory, переданный полиции Дубая за последние два года. Ранее парк пополнили тюнингованные Mercedes-AMG G 63, Rolls-Royce Cullinan, Ferrari 296 GT и Lamborghini Revuelto.