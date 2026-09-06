Москва6 сен Вести.Китайский гибридный внедорожник Freelander 8 установил новый мировой рекорд, поднявшись на высоту 6002,33 метра над уровнем моря. Достижение официально зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса как абсолютный рекорд среди автомобилей с подзаряжаемой гибридной силовой установкой. Об этом сообщает портал "За рулем".

Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбодвигателем, двумя электромоторами и тяговой батареей CATL Freevoy емкостью 60,3 кВт·ч. Совокупная мощность силовой установки достигает 829 лошадиных сил. Внедорожник способен проехать на электротяге до 310 километров по циклу CLTC, а быстрая зарядка (поддержка стандарта 6C) позволяет восполнить запас энергии с 20% до 80% всего за 12 минут. Топливный бак на 60 литров обеспечивает дополнительный запас хода.

Среди технических особенностей — понижающая передача, блокируемые дифференциалы (передний — с механической блокировкой), а также система поворота задних колес на угол до 10 градусов. В оснащение входят лидар с 896 лучами, комплекс помощи водителю Huawei Qiankun ADS 5 и чип Qualcomm Snapdragon 8397. Адаптивная система i-ATS разработана совместно с Huawei.

Покупателям предложат пяти- и шестиместные версии. В шестиместной модификации на втором ряду установлены два отдельных кресла с массажем по 16 точкам. В салоне предусмотрены потолочный экран диагональю 17,3 дюйма, холодильник на 10 литров и складные столики, а все сиденья оснащены подогревом и вентиляцией.

Перед рекордным заездом Freelander 8 прошел девять испытательных программ в различных странах и регионах.