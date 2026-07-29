В Airbus заявили о новом мировом рекорде длительности полета Самолет авиакомпании Qantas побил рекорд по длительности полета

Москва29 июл Вести.Авиакомпания Qantas и авиапроизводитель Airbus установили новый мировой рекорд по длительности полета без посадок. Испытательный самолет A350-1000ULR под номером MSN707 провел в воздухе без посадки 24 часа 24 минуты и пролетел больше 23 тысяч километров. Об этом сообщила пресс-служба Airbus.

Уточняется, что самолет пролетел по маршруту Мельбурн - Тулуза.

Цель состоит в том, чтобы продемонстрировать, что самолет, оснащенный двумя двигателями Rolls-Royce Trent XWB-97, способен выполнять полет продолжительностью 23 часа отметил в Airbus

Ранее сообщалось, что Airbus резко сократил поставки новых самолетов на фоне кризиса с топливом.

До этого на Airbus A320 вернули старое ПО из-за проблем с Солнцем.