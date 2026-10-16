Москва16 окт Вести.Китайская исследовательская группа разрабатывает подводную бронемашину, которая сможет работать под водой, сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

Эта техника, названная "гетерогенной", призвана превзойти традиционные бронированные машины благодаря возможности за считанные секунды менять модули и функциональные возможности для выполнения задач на суше, в воде, в воздухе и в условиях оспариваемой электромагнитной среды говорится в сообщении

Исследователи заявляют о возможность танка работать под водой в течение двух часов. Они также отмечают, что после того как прототипы и полевые испытания доказали их осуществимость, их разработки продвинулись в сторону инженерного применения и "боевой проверки".

Также авторы заявили о критических уязвимостях и технологических ограничениях традиционной бронетехники, которая проигрывает в скорости реакции и эффективности при атаке беспилотников. Фиксированная архитектура обычных машин требует более 45 секунд для перехода от разведки к удару, а их эффективность при отражении скоординированных атак дронов падает с 89% до 38,6% уже через 10 секунд.

Выгода нового танка и концепции "гетерогенной" модульной техники заключается в преодолении этих слабостей за счет кардинально иной архитектуры. Согласно изданию South China Morning Post, ключевые преимущества новой разработки включают: молниеносную реакцию (вместо 45 секунд обычных машин, эта модульная система способна сократить цикл принятия решений и действий (OODA) до 9 секунд). Сверхбыструю трансформацию (заменяемые физические модули позволяют машине за 8,7 секунды переконфигурироваться прямо на поле боя для противодействия угрозам).

Специальный водный модуль позволяет танку передвигаться на глубине до 50 метров в течение 2 часов. Это дает возможность незаметно подойти к береговой линии под водой, затратить всего 12 минут на смену конфигурации и выйти на сушу уже полностью готовым к сухопутному бою, что снижает уязвимость десанта.

Цель этой концепции - предоставить бронетанковым подразделениям большую гибкость при проведении десантных операций, позволяя машине приближаться по воде, а затем переключаться в наземную конфигурацию для операций на суше.

Ранее сообщалось, что инновационный беспилотник для работы в зонах стихийных бедствий создан в КНР. Он оснащен искусственным интеллектом, сообщает гонконгское издание South China Morning Post (SCMP). БПЛА уже протестирован в ходе учений по отработке спасательных операций в горном районе провинции Сычуань.