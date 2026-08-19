SCMP: КНР может создать на спорных островах роботизированные крепости с дронами

SCMP: Китай может превратить спорные острова в крепости с дронами SCMP: КНР может создать на спорных островах роботизированные крепости с дронами

Москва19 авг Вести.Китай может превратить спорные острова в Южно-Китайском море в автономные роботизированные крепости под защитой роя дронов, сообщает South China Morning Post со ссылкой на соответствующий план.

Подробности документа опубликованы в журнале, связанном с государственной корпорацией China Shipbuilding Industry Corporation. План предусматривает создание вокруг островов морской зоны, которую будут защищать скоординированные беспилотные системы вместо военнослужащих.

Концепцию разработали специалисты Академии береговой охраны Китая и Морского электротехнического колледжа Даляньского морского университета. Они предлагают использовать единую многоуровневую сеть наземных, воздушных и подводных дронов. По мнению авторов, такая система повысит координацию, скорость реагирования и устойчивость обороны в сложных морских условиях.

Речь идет о Парасельских островах, островах Спратли и рифе Скарборо. За эти территории Китай десятилетиями спорит с рядом стран региона, включая Вьетнам, Бруней, Малайзию и Филиппины.

В 2016 году Постоянная палата третейского суда в Гааге по иску Филиппин постановила, что у Китая нет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Пекин это решение не признал.