Москва19 авгВести.Китай может превратить спорные острова в Южно-Китайском море в автономные роботизированные крепости под защитой роя дронов, сообщает South China Morning Post со ссылкой на соответствующий план.
Подробности документа опубликованы в журнале, связанном с государственной корпорацией China Shipbuilding Industry Corporation. План предусматривает создание вокруг островов морской зоны, которую будут защищать скоординированные беспилотные системы вместо военнослужащих.
Концепцию разработали специалисты Академии береговой охраны Китая и Морского электротехнического колледжа Даляньского морского университета. Они предлагают использовать единую многоуровневую сеть наземных, воздушных и подводных дронов. По мнению авторов, такая система повысит координацию, скорость реагирования и устойчивость обороны в сложных морских условиях.
Речь идет о Парасельских островах, островах Спратли и рифе Скарборо. За эти территории Китай десятилетиями спорит с рядом стран региона, включая Вьетнам, Бруней, Малайзию и Филиппины.
В 2016 году Постоянная палата третейского суда в Гааге по иску Филиппин постановила, что у Китая нет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Пекин это решение не признал.