Китайская компания FangChengBao начала продавать кроссовер со складным рулем

Начались продажи китайского кроссовера со складным рулем Китайская компания FangChengBao начала продавать кроссовер со складным рулем

Москва20 ноя Вести.Входящая в состав концерна BYD компания FangChengBao начала продажи нового кроссовера Ti9 на китайском рынке. Его главная особенность - убирающийся в переднюю панель руль. На сайте компании указаны цены на автомобиль в зависимости от комплектации.

Минимальная цена автомобиля со складывающим рулем составляет 280 тысяч юаней (3,43 миллиона рублей), максимальная – 330 тысяч юаней (4 миллиона рублей).

Нижняя часть пятой двери откидывается вниз, превращаясь в удобную скамейку анонсирует новинку сайт компании

Сервоприводы автомобиля складывают руль пополам, а затем убирают его внутрь передней панели. Процесс складывания руля занимает всего 10 секунд. По задумке разработчиков, это обеспечит водителю дополнительное пространство для отдыха на парковке.

Гибридный кроссовер оснащен полуторалитровым двигателем и двумя электромоторами общей мощностью 544 лошадиные силы. Общий запас хода на одной заправке составляет 1630 километров. При этом гибрид способен проехать до 400 километров на заряде батареи.

Машина оснащена системой подруливания задними колесами, что уменьшает радиус разворота до 4,95 метра. Среди электронных помощников водителя - система распознавания покрытия дороги, ассистент парковки и функция поддержания стабильной траектории на высокой скорости при проколе колеса.

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