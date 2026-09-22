Москва22 сен Вести.Российские дилеры начали продавать новые китайские гибридные седаны Geely Galaxy Starshine 7. Новые машины как минимум у двух крупных дилерских сетей обнаружила "Российская газета" (РГ).

Издание подчеркивает, что покупателям предлагаются автомобили, которые уже прошли таможенную очистку.

Стоимость автомобилей начинается от 3 750 000 рублей сообщает "РГ"

Московский дилер по такой цене предлагает седан в максимальной комплектации Starlight в сером цвете. Среди предлагаемых в этой комплектации опций – сидения с функцией массажа, адаптивный круиз-контроль, панорамный люк, камеры кругового обзора, а также многочисленные функции для облегчения управления автомобилем.

Такая же комплектация в Екатеринбурге обойдется покупателю на 200 тысяч рублей дороже. По цене Starshine 7 оказывается дороже Geely Preface в максимальной комплектации всего на 420-520 тысяч рублей.

Почти 5-метровые седаны Geely Galaxy Starshine 7 на российском рынке доступны в четырех версиях исполнения как с передним приводом, так и полноприводные. На машины ставится 1,5-литровый атмосферный бензиновый двигатель мощностью 110 лошадиных сил. Гибридная полноприводная версия выдает мощность в 418 лошадиных сил. Такая комбинация разгоняет седан до скорости в 100 километров в час за 5,4 секунды.

Для сравнения: Preface оснащается 2,0-литровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил. Разгон на переднеприводной машине с семиступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями до сотни занимает 9,5 секунды. Ранее компания уже начала продажи в РФ гибридного Geely EX5. Цены на него стартовали от 3 миллионов 299 тысяч рублей.

В сентябре Geely рассказала об особенностях своего нового флагмана.