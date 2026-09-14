Москва14 сенВести.Городской 3,3-метровый хэтчбек Changan Lumin начали продавать в России, его цена стартует от 1,2 млн рублей, пишет журнал "За рулем".
Уточняется, что за эти деньги компания из Ижевска продает хэтчбэк в версии Treasure pure love с электрическим двигателем на 48 лошадиных сил и запасом хода в 205 километров.
Московская компания готова предложить аналогичный экземпляр, но с батареей на 305 километров, однако за него просят на 200 тысяч рублей больше.
В Китае ценник на такие машины колеблется от 420 до 550 тысяч рублей, отмечает журнал.
Автомобиль Changan Lumin построен на платформе EPA0. Двигатель у него расположен на передней оси, а по длине ситикар сопоставим с Daewoo Matiz.
Продажи электрокара Changan Lumin стартовали в июне 2022 года.