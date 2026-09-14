Ситикар Changan Lumin за 1,2 млн рублей нашли в продаже в России

В РФ появилась в продаже городская машина Changan Lumin за 1,2 млн рублей Ситикар Changan Lumin за 1,2 млн рублей нашли в продаже в России

Москва14 сен Вести.Городской 3,3-метровый хэтчбек Changan Lumin начали продавать в России, его цена стартует от 1,2 млн рублей, пишет журнал "За рулем".

Уточняется, что за эти деньги компания из Ижевска продает хэтчбэк в версии Treasure pure love с электрическим двигателем на 48 лошадиных сил и запасом хода в 205 километров.

Московская компания готова предложить аналогичный экземпляр, но с батареей на 305 километров, однако за него просят на 200 тысяч рублей больше.

В Китае ценник на такие машины колеблется от 420 до 550 тысяч рублей, отмечает журнал.

Автомобиль Changan Lumin построен на платформе EPA0. Двигатель у него расположен на передней оси, а по длине ситикар сопоставим с Daewoo Matiz.

Продажи электрокара Changan Lumin стартовали в июне 2022 года.