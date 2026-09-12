Новые компактвэны для всей семьи от Nissan начали продаваться в РФ В России появились в продаже семейные праворульные компактвэны Nissan NV200

Москва12 сен Вести.На российский рынок поступил новый компактный праворульный вэн Nissan NV200. В РФ завозят преимущественно пятиместную модификацию, удобную для семейного пользования, отмечает издание "Автоновости дня".

Минимальный ценник на автомобиль, который подпадает под льготную ставку утильсбора, начинается с 1 миллион 800 тысяч рублей. Но в минимальную цену входит лишь доставка из Японии до Владивостока.

Базовое оснащение - цифровая приборная панель, мульти-руль, кнопка запуска двигателя, кондиционер, электростеклоподъемники перечисляет издание особенности автомобилей

В топовой версии, для сравнения, универсал Lada Largus без третьего ряда сидения стоит 1 миллиона 842 тысячи рублей.

Впрочем, для японской новинки цена растет в зависимости от конечного пункта назначения. Если в Приморье новые Nissan NV200 по предзаказу и из запасов укладываются в рамки двух миллионов рублей, то в Новосибирске машина 2025 года стоит уже 3,1 миллиона рублей, а в Хабаровске цена на машины варьируется от 3,5-3,6 миллиона.

Nissan NV200 комплектуется атмосферным бензиновым 1,6-литровый двигатель HR16DE мощностью 109 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с вариатором Xtronic. Автомобиль переднеприводной, но привод может быть полным.

Автоэксперты прогнозируют, что в России возвращение мировых брендов начнется с корейских и японских автопроизводителей.

В начале осени в РФ пошли вверх цены на популярные кроссоверы глобальных марок – подорожали Mazda, Toyota и Nissan, ввезеные в страну по серым схемам.