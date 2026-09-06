В России начали продавать недорогие кроссоверы Suzuki S-Presso из ОАЭ На российский рынок привезли компактные кроссоверы Suzuki S-Presso

Москва6 сен Вести.На российском авторынке появились предложения о продаже новых субкомпактных кроссоверов Suzuki S-Presso, которые поставляются по схеме параллельного импорта из ОАЭ. Стоимость моделей начинается от 1,5 миллиона рублей, пишут "Автоновости дня".

Автомобили можно приобрести как из наличия в Ростове-на-Дону, так и под заказ во Владивостоке или Тюмени. Машины оснащаются 1,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 67 лошадиных сил и роботизированной коробкой передач.

В базовое оснащение кроссовера входят кондиционер, мультимедийная система с 7-дюймовым экраном, фронтальные подушки безопасности, ABS и задние парктроники.