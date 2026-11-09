В России начали продавать Xpeng G6 и G9 с сервисами "Яндекса"

Россиянам предложили Xpeng G6 и G9 со встроенным "Яндексом" В России начали продавать Xpeng G6 и G9 с сервисами "Яндекса"

Москва9 ноя Вести.Электромобили XPeng G6 и G9 начали продавать в России в полноприводных версиях. Автомобили предлагаются с официальной гарантией и встроенными сервисами "Яндекса", сообщает издание Quto.ru.

Первые машины покупатели получат в ноябре 2026 года, а оформить бронь уже можно на официальном сайте бренда.

Стоимость XPeng G6 начинается от 6 990 000 рублей, а XPeng G9 – от 7 990 000 рублей. Обе модели построены на 800-вольтовой платформе и оснащены двумя электромоторами. G6 развивает 487 лошадиных сил и разгоняется до 100 км/ч за 4,1 секунды. У G9 мощность составляет 575 лошадиных сил, а разгон до 100 км/ч занимает 4,2 секунды.

Запас хода по циклу WLTP достигает 510 километров у G6 и 540 километров у G9. Зарядка аккумулятора с 10% до 80% занимает около 12 минут.

Кроссоверы получили комплекс помощи водителю Xpilot Assist. В него входят адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе и функция дистанционной парковки. Также для обеих моделей предусмотрен зимний пакет с подогревом сидений, руля и зоны стеклоочистителей.

XPeng G9 дополнительно оснащен двухкамерной пневмоподвеской, двумя экранами диагональю 14,96 дюйма, аудиосистемой с 20 динамиками и салоном с отделкой кожей наппа. Для сидений предусмотрена функция массажа.

На мультимедийные экраны обеих моделей предустановлены сервисы "Яндекса", включая Карты, Навигатор, Видео и Музыку.

Ранее сообщалось, что в России выросли продажи новых электрокаров и гибридов.