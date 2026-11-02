Москва2 ноя Вести.Электрический хэтчбек Geely EX2, произведенный в Китае, не пройдет и мимо российского рынка, заявил ИС "Вести" автожурналист, блогер Иван Зенкевич.

Электрический хэтчбек Geely EX2 на родине бьет рекорды продаж и в серьезном обновлении пока не нуждается. Но зато производитель показал две спецверсии под названиями Street и Track. Первая отличается заниженной подвеской, оригинальными дисками и более благородными материалами отделки. А вот EХ2 Track уже можно принять за заряженный гоночный хэтчбек. Ну вот технически все то же самое: мотор - один, на задней оси со средней отдачей 114 лошадиных сил. Не пройдет китайский бестселлер и мимо нас. До конца года должна состояться его официальная российская премьера. Но, конечно, это будет классическая, а не гоночная версия