Москва13 окт Вести.Автожурналист, блогер Иван Зенкевич рассказал, что на авторынке в последнее время появилось много кроссоверов, которые стараются выглядеть как внедорожники, но настоящим покорителям офф-роуда не нужно никому ничего доказывать, сообщает ИС "Вести".

Начнем с легендарного представителя этого сегмента Mitsubishi Pajero - это японская марка представила уже пятое поколение машины. В ее основе усиленная рама от пикапа L20, которому достался и дизельный мотор объемом 2,4 литра, понижающую передачу и семь ездовых режимов рассказал Зенкевич

По его словам, первым рынком для новинки станет Таиланд (эта страна является основным производственным центром для внедорожников Mitsubishi - прим. ред.), а затем пойдет и на экспорт. Вторая автоновинка - Tank 300 Hooke Trail, который подготовили к тяжелому бездорожью.

Минувшим летом стартовала его российская сборка. Основное техническое отличие — неразрезной передний мост вместо независимой подвески. Отключаемый стабилизатор поперечной устойчивости позволил увеличить ход подвески до 500 миллиметров и шноркель для преодоления брода глубиной 850 миллиметров. Под капотом — бензиновый турбомотор на 231 литр указал эксперт

Он пояснил, что первые 300 экземпляров спецверсии Hooke Trai уже вышли на рынок. И третья новинка - GAC Trumpchi Yue 7

Параллельная гибридная установка состоит из полуторалитрового турбомотора и электродвигателя. Причем в базовой версии стоит всего один электроагрегат на 279 сил, что странно для машины, которая позиционируется как внедорожник. Полноприводная двухмоторная модификация уже выдает 578 сил. В Китае GAC Trumpchi Yue 7 уже начал появляться в салонах пояснил Зенкевич

По его словам, Россию тоже ждут пополнения: Jetour обещает привезти гибридный внедорожник G700, а Sollers на днях начала производство классической рамной модели S9.

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