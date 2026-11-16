Новый кроссовер угнали из автосалона прямо во время выдачи в Китае Новый кроссовер BYD угнали из автосалона в КНР по вине автодилера

Москва16 ноя Вести.Новый автомобиль BYD Song стоимостью 149 тысяч юаней или около 1,9 миллиона в пересчете на рубли угнали прямо во время передачи покупателю в дилерском центре компании в провинции Хунань. Машина предназначалась в подарок на день рождения 60-летнему главе семейства.

Машина пропала в тот момент, пока ее мыли и покрывали защитной пленкой стекла, сообщает издание The Paper со ссылкой на Carnewschina.

Погоня длилась более часа отмечает газета

Китайская полиция совместно с сотрудниками автосалона отследили угнанный кроссовер по GPS-трекингу через мобильное приложение. Угонщик отъехал от автоцентра на 20 километров. Когда его задержали, оно был одет в форму с фирменной символикой BYD, которую заказал на маркетплейсе.

У задержанного уже было несколько судимостей за автоугоны. Свое поведение он объяснил тягой к вождению.

Менеджер автосалона по продажам заявил, что форма сбила сотрудников центра с толку, но угонщик никогда не числился сотрудником дилерского центра. В автосалоне признали свою ошибку, отметив, что сотрудник отлучился для оформления госномеров на автомобиль, оставив ключи зажигания в салоне без присмотра. При этом полиция выяснила, что автосалон не был оборудован постом охраны и камерами видеонаблюдения того участка, с которого был угнан новенький кроссовер.

Хотя история с возвратом украденного BYD Song завершилась благополучно, семья покупателей отказалась принять уже однажды похищенную машину. На следующий день автосалон полностью вернул покупателям уплаченную сумму и приступил к оформлению возврата денег за оформленную страховку (еще 74 тысячи рублей или 6 тысяч юаней). Кроме того, автосалон и покупатели-неудачники продолжили обсуждать дополнительную компенсацию за несостоявшуюся покупку.

Ранее российские автостраховщики назвали самые угоняемые в России автомобили. Наиболее высокий интерес российские автоугонщики проявляют к транспортным средствам старше четырех лет.