Москва14 авг Вести.Владельцы китайских кроссоверов на юге России массово обращаются в автосервисе с одной проблемы – панорамные крыши их автомобилей не выдерживают палящего солнца и трескаются. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Chery Tiggo 7 Pro, Chery Tiggo 7 Pro Max, Jetour Dashing и Changan CS55 Plus. Все в конце июля — начале августа оказались в Ставрополье, Краснодарском крае, Крыму и других регионах <..>Все приехали в автосервисы с одной и той же проблемой — поврежденные либо "уничтоженные" лучами панорамные крыши говорится в сообщении

Cтраховые компании отказываются признавать эти повреждения страховым случаем, и людям приходится ремонтировать машины за свой счет.