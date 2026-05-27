Москва27 мая Вести.Страховая компания не смогла привезти владельцу Toyota Land Cruiser 300 запчасть и была вынуждена выплатить страховую сумму в полном объеме - 13,7 миллионов рублей, сообщает Агентство страховых новостей (АСН).

В публикации уточняется, что внедорожник попал в аварию после которой требовалась замена рамы кузова.

Официальный дилер Toyota оценил ремонт в 6,7 млн рублей, но нужной детали не оказалось на складах, а проблемы с логистикой помешали доставить раму в Россию.

Когда запчасть недоступна в стране и перспективы ее поставки неопределенны, удерживать автомобиль в ожидании — значит перекладывать на клиента риски, которые он не должен нести пояснила директор Ижевского филиала "АльфаСтрахование" Татьяна Коробейникова

В результате страховщики приняли решение возместить владельцу автомобиля его полную стоимость.