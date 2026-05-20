Москва20 мая Вести.Запад допустил серьезную ошибку, введя санкции против РФ. В результате китайские автомобили стали самыми популярными на российском рынке, поскольку "свято место пусто не бывает". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "Шанхайской медиагруппе" (SMG).

По словам дипломата, Запад уже нисколько не маскирует суть своей политики. Поэтому Москве и Пекину следует полагаться на собственные силы и "на нашу братскую солидарность".

Видите, немецкая автомобильная промышленность сейчас в глубочайшем кризисе, а китайские автомобили стали самыми популярными в России. Это один из показателей того, что, как у нас говорят: "свято место пусто не бывает" сказал Лавров

Накануне первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил в интервью ИС "Вести", что один из китайских брендов рассматривает локализацию в России новых моделей электромобилей и гибридов.