Москва26 октВести.Житель села Красный Чикой 33 лет стал фигурантом уголовного дела, взяв автомобиль у своей матери без предупреждения, сообщила пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю в мессенджере МАХ.
В дежурную часть отдела полиции обратилась 55-летняя жительница Красного Чикоя с сообщением об угоне автомобиля Toyota Platz, которая находилась во дворе ее частного дома.
Полицейские составили ориентировку и передали всем наружным нарядам полиции.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка обнаружили угнанный автомобиль стоящим на обочине дороги недалеко от села Красный Чикой. За рулем транспортного средства находился 33-летний сын потерпевшей. Мужчина признался, что угнал машину матери, чтобы покататьсянаписали в пресс-службе
Возбуждено уголовное дело по статье об угоне.