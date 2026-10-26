Житель Забайкалья стал фигурантом дела, взяв покататься машину матери Забайкалец угнал автомобиль матери и стал фигурантом уголовного дела

Москва26 окт Вести.Житель села Красный Чикой 33 лет стал фигурантом уголовного дела, взяв автомобиль у своей матери без предупреждения, сообщила пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю в мессенджере МАХ.

В дежурную часть отдела полиции обратилась 55-летняя жительница Красного Чикоя с сообщением об угоне автомобиля Toyota Platz, которая находилась во дворе ее частного дома.

Полицейские составили ориентировку и передали всем наружным нарядам полиции.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка обнаружили угнанный автомобиль стоящим на обочине дороги недалеко от села Красный Чикой. За рулем транспортного средства находился 33-летний сын потерпевшей. Мужчина признался, что угнал машину матери, чтобы покататься написали в пресс-службе

Возбуждено уголовное дело по статье об угоне.