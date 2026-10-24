В Астрахани двое несовершеннолетних угнали автомобиль и попали под суд

Двое подростков из Астрахани попали под суд за угон автомобиля В Астрахани двое несовершеннолетних угнали автомобиль и попали под суд

Москва24 окт Вести.В городе Астрахани двое местных несовершеннолетних жителей попали под суд после того, как угнали чужой автомобиль. Об этом сообщает городской следственный комитет.

Преступление было совершено 14 мая 2026 года. Подростки завладели автомобилем местного жителя, увидев находившийся в нем ключ. Во время движения их остановила полиция.

Завершено расследование уголовного дела в отношении двух несовершеннолетних по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 166 УК РФ написано в сообщении

Была собрана достаточная доказательная база и утверждено обвинительное заключение. Теперь дело направлено в суд для рассмотрения по существу.