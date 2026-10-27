Задержаны двое жителей Рязанской области, посадившие подростка в багажник авто В Рязанской области задержаны двое мужчин, подозреваемые в похищении подростка

Москва27 окт Вести.Двоих жителей Рязанской области задержали по подозрению в похищении несовершеннолетнего, возбуждено уголовное дело, сообщает региональный главк СК России в мессенджере MAX.

Предварительно установлено, что вечером 23 октября двое братьев и 14-летний подросток находились на автомобильной парковке около магазина в селе Пехлец Кораблинского района Рязанской области. Между ними возник конфликт. Юноша, пытаясь избежать ссоры, пошел домой, но мужчины догнали его на своем автомобиле и силой посадили в багажник. Через некоторое время они высадили подростка на улице и скрылись.

Местонахождение фигурантов было установлено, они задержаны, следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу отмечается в публикации

Расследование уголовного дела продолжается.