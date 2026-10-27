Москва27 октВести.Двоих жителей Рязанской области задержали по подозрению в похищении несовершеннолетнего, возбуждено уголовное дело, сообщает региональный главк СК России в мессенджере MAX.
Предварительно установлено, что вечером 23 октября двое братьев и 14-летний подросток находились на автомобильной парковке около магазина в селе Пехлец Кораблинского района Рязанской области. Между ними возник конфликт. Юноша, пытаясь избежать ссоры, пошел домой, но мужчины догнали его на своем автомобиле и силой посадили в багажник. Через некоторое время они высадили подростка на улице и скрылись.
Местонахождение фигурантов было установлено, они задержаны, следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражуотмечается в публикации
Расследование уголовного дела продолжается.