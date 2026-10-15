Инспекторы ДПС спасли мальчика, который шел по трассе на окраине Рязани

Рязанские полицейские спасли мальчика, который шел один по трассе в темноте Инспекторы ДПС спасли мальчика, который шел по трассе на окраине Рязани

Москва15 окт Вести.Сотрудники Госавтоинспекции помогли ребенку, который оказался вечером один на федеральной трассе в Рязани, сообщает региональный главк МВД России в мессенджере MAX.

Инспекторы ДПС возвращались домой после смены на личном автомобиле по федеральной автодороге, когда обратили внимание на замедление транспортного потока. Подъехав ближе, полицейские увидели в темноте причину затора: посреди проезжей части шел малолетний ребенок.

Полицейские остановились, посадили мальчика в свою машину и попытались выяснить его имя и адрес. Но ребенок на вопросы не отвечал в силу особенностей здоровья. Тогда правоохранители связались с ближайшим дежурным нарядом ДПС и передали мальчика коллегам. В кратчайшие сроки личность ребенка была установлена. Его родителей нашли и передали им ребенка.

Предварительно установлено, что 11-летний мальчик самостоятельно выбрался из частного дома через окно, вышел погулять и вскоре оказался на трассе, которая находится на окраине Рязани недалеко от его дома говорится в публикации

Родители на тот момент уже заметили, что ребенок пропал, и начали поиски. Они выразили сотрудникам полиции искреннюю благодарность за возвращение сына.

По данному факту в ОМВД России по Железнодорожному району Рязани проводится проверка.