Москва15 октВести.Сотрудники Госавтоинспекции помогли ребенку, который оказался вечером один на федеральной трассе в Рязани, сообщает региональный главк МВД России в мессенджере MAX.
Инспекторы ДПС возвращались домой после смены на личном автомобиле по федеральной автодороге, когда обратили внимание на замедление транспортного потока. Подъехав ближе, полицейские увидели в темноте причину затора: посреди проезжей части шел малолетний ребенок.
Полицейские остановились, посадили мальчика в свою машину и попытались выяснить его имя и адрес. Но ребенок на вопросы не отвечал в силу особенностей здоровья. Тогда правоохранители связались с ближайшим дежурным нарядом ДПС и передали мальчика коллегам. В кратчайшие сроки личность ребенка была установлена. Его родителей нашли и передали им ребенка.
Предварительно установлено, что 11-летний мальчик самостоятельно выбрался из частного дома через окно, вышел погулять и вскоре оказался на трассе, которая находится на окраине Рязани недалеко от его домаговорится в публикации
Родители на тот момент уже заметили, что ребенок пропал, и начали поиски. Они выразили сотрудникам полиции искреннюю благодарность за возвращение сына.
По данному факту в ОМВД России по Железнодорожному району Рязани проводится проверка.