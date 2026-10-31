Сотрудники ДПС в Амурской области спасли ребенка, которому стало плохо в пробке Сотрудники Госавтоинспекции в Приамурье спасли задыхавшегося годовалого ребенка

Москва31 окт Вести.В Амурской области инспекторы ДПС помогли родителям годовалого мальчика - малышу стало трудно дышать, пока семья стояла в автомобильной пробке, и его срочно отвезли в больницу. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в мессенджере MAX.

Заметив на дороге сотрудников Госавтоинспекции, встревоженные родители обратились к ним за помощью. Полицейские посадили мать с сыном в патрульную машину и с включенными спецсигналами довезли их до Амурской ОДКБ, где мальчика передали врачам.

Не теряя ни минуты, госавтоинспекторы пересадили маму с сыном в патрульный автомобиль. Включив специальные звуковые и световые сигналы, они незамедлительно доставили ребенка в Амурскую областную детскую клиническую больницу, где передали медикам написала Ирина Волк

Спустя несколько дней родители позвонили на телефон доверия регионального УМВД, чтобы поблагодарить полицейских. Они сообщили, что жизни и здоровью ребенка сейчас ничего не угрожает.