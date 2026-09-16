В Псковской области инспекторы приняли роды на трассе Госавтоинспекторы приняли роды на трассе в Псковской области

Москва16 сен Вести.В Псковской области госавтоинспекторы приняли роды на трассе рядом с автобусной остановкой. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел недалеко от деревни Полибино Великолукского муниципального округа. К правоохранителям обратилась женщина-водитель, рассказав, что везет роженицу в больницу. Она переживала, что не успеет вовремя добраться до медиков.

Сначала полицейские пересадили беременную в служебный автомобиль и, включив звуковые сигналы, выдвинулись в перинатальный центр, однако в дороге им пришлось остановиться из-за состояния роженицы.

Малыш ждать не захотел. Инспекторы остановили служебный автомобиль недалеко от автобусной остановки, разложили пеленки и достали аптечку. Вместе с женщиной, которая была на остановке они помогли появиться на свет мальчику рассказала Волк в мессенджере МАХ

После молодую маму и младенца передали специалистам в городе Великие Луки.