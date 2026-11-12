В Красноярске задержали нетрезвого 15-летнего подростка за рулем автомобиля Нетрезвый 15-летний автомобилист задержан в Красноярске

Москва12 ноя Вести.В Красноярске сотрудники дорожно-патрульной службы (ДПС) задержали 15-летнего подростка с признаками алкогольного опьянения, который находился за рулем автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Инцидент произошел в ночное время на улице Калинина. Внимание сотрудников ГАИ привлек движущийся автомобиль марки "ВАЗ", у которого было спущено одно колесо. Проигнорировав об остановке, водитель увеличил скорость и попытался скрыться, но был в итоге задержан.

При проверке документов выяснилось, что автолюбителем оказался несовершеннолетний парень 2010 г.р. У молодого человека были заметны признаки опьянения, а результаты освидетельствования подтвердили это: алкотестер показал 0,717 мг/л выдыхаемого воздуха отмечается в канале ведомства в MAX

В настоящее время решается вопрос о постановке семьи подростка на учет в правоохранительных органах. Родители подростка привлечены к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка. Автомобиль помещен на спецстоянку.