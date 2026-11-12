В Красноярске водитель без прав убегал от полиции, выкидывая пакетики с порошком

Полиции пришлось стрелять, чтобы остановить лихача без прав в Красноярске В Красноярске водитель без прав убегал от полиции, выкидывая пакетики с порошком

Москва12 ноя Вести.Сотрудникам полиции пришлось стрелять, чтобы остановить лихача в Красноярске, сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Будущий фигурант расследования попался на глаза инспекторам ДПС на улице Елены Стасовой накануне днем. 22-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля Toyota Camry, серьезно превысил скорость и не реагировал на требования об остановке. В салоне автомобиля также находилась 21-летняя пассажирка.

Пытаясь скрыться от инспекторов, автомобилист продолжал движение на высокой скорости и во время погони выбрасывал из машины свертки говорится в публикации ведомства в MAX

Страж порядка сделал предупредительный выстрел, после чего открыл огонь по колесам. Лихач столкнулся с Toyota Prius и оказался в кювете.

Как выяснилось, у нарушителя нет водительского удостоверения, также он отказался от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

В отношении молодого человека составили несколько административных протоколов.

Кроме того, в настоящее время эксперты устанавливают, что за вещество находилось в пакетиках, которые выбрасывал водитель.