Москва12 нояВести.Сотрудникам полиции пришлось стрелять, чтобы остановить лихача в Красноярске, сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Будущий фигурант расследования попался на глаза инспекторам ДПС на улице Елены Стасовой накануне днем. 22-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля Toyota Camry, серьезно превысил скорость и не реагировал на требования об остановке. В салоне автомобиля также находилась 21-летняя пассажирка.
Пытаясь скрыться от инспекторов, автомобилист продолжал движение на высокой скорости и во время погони выбрасывал из машины сверткиговорится в публикации ведомства в MAX
Страж порядка сделал предупредительный выстрел, после чего открыл огонь по колесам. Лихач столкнулся с Toyota Prius и оказался в кювете.
Как выяснилось, у нарушителя нет водительского удостоверения, также он отказался от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.
В отношении молодого человека составили несколько административных протоколов.
Кроме того, в настоящее время эксперты устанавливают, что за вещество находилось в пакетиках, которые выбрасывал водитель.