В Кузбассе подростки хотели проверить реакцию водителя и разбили его авто битой

В Кузбассе подростки проверили реакцию водителя, разбив его авто битой В Кузбассе подростки хотели проверить реакцию водителя и разбили его авто битой

Москва15 ноя Вести.В Кемеровской области сотрудники полиции установили личности подростков, которые с битой напали на автомобиль, сообщает полиция Кузбасса.

Потерпевший обратился к правоохранителям и рассказал, что в ночное время 14 ноября на автодороге в районе села Куртуково трое молодых людей перегородили ему проезжую часть, а один из них бейсбольной битой нанес удар по боковому зеркалу заднего вида его автомобиля SsangYong. Информация об инциденте была размещена в соцсетях.

Сотрудники уголовного розыска совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних установили, что участниками инцидента оказались жители села Куртуково 12, 15 и 16 лет. Вместе с родителями они были вызваны в отдел полиции.

Несовершеннолетние пояснили, что таким образом хотели развлечься и проверить реакцию водителей сказано в публикации ведомства в MAХ

У 16-летнего подростка, ударившего по автомобилю, полицейские изъяли балаклаву и бейсбольную биту.

В настоящее время устанавливается сумма причиненного ущерба. Проверка продолжается. В отношении родителей несовершеннолетних составлен протокол о неисполнении ими обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Подростков поставят на профилактический учет в полиции.