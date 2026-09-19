Aston Martin представил первый мотоцикл AMB 002 Roadster Aston Martin представил первый мотоцикл автокомпании - AMB 002 Roadster

Москва19 сен Вести.Aston Martin совместно с Brough Superior представил первый серийный дорожный мотоцикл автокомпании AMB 002 Roadster. Об этом сообщает издание Carscoops.

Мотоцикл весит 190 кг, его конструкция сделана из титана и углеволокна. Дизайн аппарата обладает боковыми штрихами с шильдиками автоконцерна, двойным выхлопом с ребристым радиатором, "парящим" логотипом в обрамлении V-образных светодиодных лезвий, круговой цифровой приборной панелью, кнопочным запуском двигателя и кожаными вставками на сиденье.

Подчеркивается, что мотоцикл собран без заимствованных компонентов и обладает 1,1-литровым мотором V-Twin на 130 л. с. и 110 Нм крутящего момента, однако максимальную скорость производитель не раскрывает.

Brough Superior уже принимает заказы. Первые поставки запланированы на третий квартал 2027 года, а весь тираж ограничен 300 экземплярами.

17 сентября сообщалось, что "Атом" в течение 2027 года планирует прорабатывать варианты потенциальных новых моделей на базе собственной технологической платформы.