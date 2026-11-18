Москва18 нояВести.Российский автопроизводитель EVM ведет разработку нового коммерческого автомобиля на новых источниках энергии. Об этом рассказал генеральный директор компании Илья Рашкин.
В интервью ТАСС он отметил, что компания создает принципиально новую модель, а не перезапускает проект EVM Pro. По его словам, основной этап разработки этого коммерческого транспорта запланирован на 2027–2028 годы.
Да, работа идет, и идут переговоры с партнером насчет развития коммерческого транспортасказал Рашкин
В июне EVM представил новую модель линейки UMO — гибридный кроссовер UMO 8. Сборка автомобиля организована на мощностях завода "Москвич".