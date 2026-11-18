EVM работает над созданием модели автомобиля на новых источниках энергии

В EVM рассказали о разработке модели автомобиля на новых источниках энергии EVM работает над созданием модели автомобиля на новых источниках энергии

Москва18 ноя Вести.Российский автопроизводитель EVM ведет разработку нового коммерческого автомобиля на новых источниках энергии. Об этом рассказал генеральный директор компании Илья Рашкин.

В интервью ТАСС он отметил, что компания создает принципиально новую модель, а не перезапускает проект EVM Pro. По его словам, основной этап разработки этого коммерческого транспорта запланирован на 2027–2028 годы.

Да, работа идет, и идут переговоры с партнером насчет развития коммерческого транспорта сказал Рашкин

В июне EVM представил новую модель линейки UMO — гибридный кроссовер UMO 8. Сборка автомобиля организована на мощностях завода "Москвич".