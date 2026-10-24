Какие новинки ждут РФ до конца года: Avior готовит к производству новый пикап Avior опубликовал эскизы нового пикапа, который появится в России

Москва24 окт Вести.Белорусский бренд Avior опубликовал эскизы нового автомобиля, созданного вместе с компанией Maxus, имевшей британские корни. На эскизах четко видно, что Avior готовит производство нового пикапа.

Технические характеристики автоновинки будут раскрыты позже, сообщает пресс-служба компании.

Автомобиль обладает исключительными внедорожными чертами, постоянным полным приводом. При этом он сохраняет практичность и объемный багажник, присущие пикапу заявил замгендиректора по развитию дилерской сети Avior Андрей Харламов

До конца 2026 года на российском авторынке ожидается появление сразу нескольких новинок. В частности, начнутся продажи нового кроссовера от АвтоВАЗа Lada Azimut. Первые серийные машины поступят в шоурумы в ноябре. Цены пока не определены. Ожидается, что автомобиль будет стоит от двух миллионов до 2,5 миллиона рублей.

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