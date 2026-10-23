Каждый автозавод Санкт-Петербурга освоит по четыре новых модели Ситов: на экс-заводе Hyundai в Шушарах наладят выпуск четырех новых моделей

Москва23 окт Вести.Более четырех новых моделей автомобилей будут выпускать на каждом автозаводе в Петербурге, сообщает ТАСС. Такой анонс на форуме "Российский промышленник" сделал председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города Александр Ситов.

По его словам, эти планы распространяются и на бывший завод Hyundai. На автозаводе концерна Hyundai под Санкт-Петербургом в 2024 году холдинг "АГР" запустил производства машин под брендом Solaris. А в мае 2026 году на заводе холдинга "АГР" в Шушарах было запущено производство полного цикла первого автомобиля нового российского премиального бренда Esteo.

На каждом автозаводе будет более четырех моделей выпускаться. В следующем году будут выпускаться еще и гибридные автомобили заверил Александр Ситов

В Санкт-Петербурге, по мнению чиновника, в 2027 году ожидается значительный рост производства автомобилей.

Но в России продолжаются и продажи машин южнокорейского бренда. За первые семь месяцев 2026 года продажи автомобилей корейских марок взлетели на 34% и составили 10,9 тысячи экземпляров, сообщает агентство "Автостат". Основную кассу дилерам сделали Kia и Hyundai из параллельного импорта. С января по июль в России реализовали 3130 автомобилей Hyundai.

Южнокорейский бренд продемонстрировали уверенность в собственных силах на Парижском автосалоне. Корейцы не игнорируют электромобили, но трезво оценивают ситуацию: большинство водителей пока не готовы полностью отказаться от ДВС. Поэтому стратегия делает ставку на разнообразие.

На стенде марки дебютировали электрокары Inster, Ioniq 3, Ioniq 9, Ioniq 6, а также "заряженная" версия Ioniq 6 N. Для приверженцев классики показали субкомпактный кроссовер Hyundai Bayon второго поколения с новым дизайном и гибридной силовой установкой. А уже в первой половине 2027 года марка обещает выпустить еще одну модель с ДВС в популярном B-сегменте.

О том, что Hyundai Motors и Kia Motors по-прежнему крайне заинтересованы в российском автомобильном рынке, в октябре заявил посол Кореи в Москве Ли Сок Пэ. Насколько ему известно, подчеркнул корейский дипломат, южнокорейские автопроизводители проводят исследование рынка на предмет того, как вернуться на российский рынок уже официально.