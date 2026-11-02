Продажи нового кроссовера Votour V5 стартуют в ноябре Производство кроссоверов нового бренда Votour запустили в Петербурге

Москва2 ноя Вести."АГР холдинг" запустил производство городского кроссовера Votour V5 на автомобильном заводе в городе Сестрорецк, который входит в состав Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Автозавод холдинга в Сестрорецке до этого принадлежал южнокорейскому концерну Hyundai Motor.

На автомобильном заводе холдинга АГР в Сестрорецке (Санкт-Петербург) стартовало производство полного цикла городского кроссовера Votour V5 заявили представители компании

Votour стал вторым брендом, производство которого налажено на предприятии в рамках стратегического партнерства АГР с китайской компанией Defetoo.

Новая модель получила 19-дюймовые легкосплавные диски, светодиодную оптику и скрытые дверные ручки. Продажи Votour V5 планируется начать в ноябре 2026 года.

О выводе нового российского автомобильного бренда стало известно 27 октября. Под ним планируют выпускать кроссоверы и внедорожники как для повседневной езды, так и для внедорожных путешествий.