Москва27 октВести.На российском авторынке появится новая марка Votour – ее выводят холдинг "АГР" и компания Defetoo. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга.
Под этим брендом будут выпускать кроссоверы и внедорожники. Как пояснили в "АГР", запуск Votour станет очередным шагом стратегического партнерства компаний и позволит им укрепиться в этих сегментах.
Холдинг "АГР" и компания Defetoo объявляют о выводе нового российского автомобильного бренда с международной экспертизой Votour. Его запуск станет новым этапом стратегического партнерства, расширив присутствие в сегментах кроссоверов и внедорожниковговорится в публикации
Отмечается, что машины рассчитаны на повседневную езду, поездки по бездорожью и премиальные внедорожные путешествия.
Когда начнутся продажи, какие модели появятся и где их будут производить, компании сообщат позже.