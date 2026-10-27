В России объявили о запуске нового автомобильного бренда Votour

Холдинг "АГР" и Defetoo выведут на российский рынок новый автобренд Votour В России объявили о запуске нового автомобильного бренда Votour

Москва27 окт Вести.На российском авторынке появится новая марка Votour – ее выводят холдинг "АГР" и компания Defetoo. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга.

Под этим брендом будут выпускать кроссоверы и внедорожники. Как пояснили в "АГР", запуск Votour станет очередным шагом стратегического партнерства компаний и позволит им укрепиться в этих сегментах.

Холдинг "АГР" и компания Defetoo объявляют о выводе нового российского автомобильного бренда с международной экспертизой Votour. Его запуск станет новым этапом стратегического партнерства, расширив присутствие в сегментах кроссоверов и внедорожников говорится в публикации

Отмечается, что машины рассчитаны на повседневную езду, поездки по бездорожью и премиальные внедорожные путешествия.

Когда начнутся продажи, какие модели появятся и где их будут производить, компании сообщат позже.