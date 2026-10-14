Hyundai и Kia исследуют рынок для возвращения в Россию Посол Южной Кореи: Hyundai и Kia могут вернуться в Россию

Москва14 окт Вести.Южнокорейские автопроизводители Hyundai и Kia заинтересованы в возвращении на российский рынок, заявил посол Республики Корея в России Ли Сок Пэ в интервью газете "Известия".

Насколько мне известно, Hyundai Motors и Kia Motors по-прежнему крайне заинтересованы в российском автомобильном рынке​​​. Я полагаю, что они, возможно, проводят исследование рынка на предмет того, как вернуться в Россию. Я считаю, что для Hyundai Motors или некоторых других южнокорейских автомобильных компаний возвращение на российский рынок до окончания украинского кризиса может оказаться очень сложной задачей. Урегулирование конфликта - это главное условие для возвращения приводят "Известия" слова посла

При этом южнокорейские автопроизводители проводят консультации с южнокорейским посольством по вопросам российского рынка.