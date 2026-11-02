МИД РФ сообщил о желании итальянских компаний вернуться на российский рынок

МИД заявил о заинтересованности компаний из Италии в возвращении в Россию МИД РФ сообщил о желании итальянских компаний вернуться на российский рынок

Москва2 ноя Вести.Итальянские компании направляют российской стороне сигналы о заинтересованности в возвращении на рынок РФ. Об этом в интервью РИА Новости сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини неоднократно отмечал, что компании в стране ждут восстановления отношений с РФ. В частности, по его словам, люксовый бренд одежды Prada "мечтает о большом и перспективном" рынке России.

Такие сигналы, безусловно, поступают, и мы можем подтвердить слова президента Ассоциации итальянских предпринимателей Витторио Торрембини сказал Биричевский

По словам дипломата, российское ведомство поддерживает стремление итальянских предпринимателей возобновить деятельность в стране и готово содействовать этому процессу.

При этом представитель МИД подчеркнул, что возможное возвращение компаний должно учитывать интересы развития российской экономики и изменения, произошедшие на отечественном рынке.