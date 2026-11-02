Москва2 нояВести.Итальянские компании направляют российской стороне сигналы о заинтересованности в возвращении на рынок РФ. Об этом в интервью РИА Новости сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
Президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини неоднократно отмечал, что компании в стране ждут восстановления отношений с РФ. В частности, по его словам, люксовый бренд одежды Prada "мечтает о большом и перспективном" рынке России.
Такие сигналы, безусловно, поступают, и мы можем подтвердить слова президента Ассоциации итальянских предпринимателей Витторио Торрембинисказал Биричевский
По словам дипломата, российское ведомство поддерживает стремление итальянских предпринимателей возобновить деятельность в стране и готово содействовать этому процессу.
При этом представитель МИД подчеркнул, что возможное возвращение компаний должно учитывать интересы развития российской экономики и изменения, произошедшие на отечественном рынке.