На российский рынок выйдет новый пикап из Борисова AVIOR опубликовал первые фотографии своего нового пикапа

Москва21 ноя Вести.Первые фотографии нового пикапа опубликовал бренд AVIOR. Новинка создана совместно с имеющей британские корни компанией MAXUS. В пресс-службе бренда пояснили, что идут навстречу чаяниям клиентов, которые хотели бы видеть в производственной линейке предприятия из белорусского Борисова автомобили повышенной проходимости.

AVIOR рассчитывает занять достойное место на рынке во внедорожном сегменте.

Новый пикап AVIOR — универсальный автомобиль на каждый день для людей с разными интересами и образом жизни отмечает замгендиректора по развитию дилерской сети AVIOR Андрей Харламов

По его мнению, на новом пикапе можно выехать с детьми на природу, отправиться в путешествие, поехать на рыбалку. При этом пикап, добавляет Харламов, отличный выбор для повседневной жизни. Он экономичен при городских поездках и удобен для перевозки крупногабаритных покупок.

AVIOR сделан на одной платформе с автомобилями MAXUS, которые производит китайская SAIC Motor Corporation. Volkswagen выбрал эту платформу для производство своего нового коммерческого фургона.

Технические характеристики нового пикапа AVIOR будут раскрыты в январе. Ранее компания представила ИС "Вести" эскизы своей новинки.