Дилеры назвали цены на кроссовер Volkswagen Talagon в России Семейный кроссовер Volkswagen Talagon начали продавать в РФ

Москва21 ноя Вести.Автодилеры начали продавать в России крупный семейный кроссовер Volkswagen Talagon. Привезенные в РФ автомобили выпущены совместным предприятием FAW-Volkswagen в Китае.

Продавцы назвали минимальную цену новинки. Цены на шестиместный автомобиль начинаются с отметки 5 миллионов 200 тысяч рублей. За эти деньги можно получить Talagon с двухлитровым турбированным двигателем мощностью 220 лошадиных сил, сообщает сайт журнала "За рулем". Самый дорогой экземпляр с полным приводом выставлен на продажу в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге аналогичные автомобили, правда уже с 272-сильным мотором, доходят до 6 895 000 рублей отмечает издание

220-сильный и 272-сильный моторы работают в паре с семиступенчатым роботом DSG.

Поступающие из Китая машины с панорамными крышами и люком богато оснащены - на них установлена полностью светодиодная оптика, цифровые панели приборов, мультимедиа с 15-дюймовым сенсорными дисплеем и отдельным 11,6-дюймовыми экранами для передних пассажиров. Салон обит кожей. В салоне Volkswagen Talagon установлена премиальная акустика Harman&Kardon с 12 динамиками, подогрев всех сидений, трехзонная система климат-контроля.

Ранее AVIOR анонсировал вывод на российский рынок нового пикапа-трансформера, созданного совместно с MAXUS и SAIC.