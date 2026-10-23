УАЗ опроверг слухи о переносе старта продаж обновленного "Патриота" УАЗ подтвердил начало выпуска нового "Патриота" с ноября

Москва23 окт Вести.В компании УАЗ официально подтвердили, что выход обновленного внедорожника "Патриот" состоится по графику, в ноябре 2026 года, пишет RG.ru. Ранее в СМИ появилась информация о задержке запуска.

Но представитель автопроизводителя уточнил, что сроки начала серийного производства (октябрь-ноябрь) остаются неизменными.

Главная интрига рестайлинга - появление 2,0-литрового дизельного двигателя на 136 лошадиных сил в паре с новой 6-ступенчатой механической коробкой передач. Эта же трансмиссия будет устанавливаться и на бензиновые версии с двигателем Заволжского моторного завода ZMZ Pro (2,7 литра, 150 лошадиных сил).

Помимо "железа", внедорожник ждет визуальное обновление: автомобиль получит современную светодиодную оптику, полностью переработанный салон и новый руль. Ранее УАЗ рассекретил салон автоновинки, разместив видео на своих официальных каналах. Одно из главных новшеств – исчезновение привычного рычага управления полным приводом. Вместо него теперь будет "шайба" – компактный селектор, который встречается на современных внедорожниках. Еще один приятный бонус - задние сиденья обзавелись подогревом.

Ранее гендиректор УАЗ Ильнур Сахабиев рассказал, что предприятие рассматривает сразу несколько вариантов обновления моделей "Буханка" и "Хантер".