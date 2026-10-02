Дилеры назвали цену обновленного УАЗ "Патриот" с дизельным мотором Дилеры начали предлагать обновленный УАЗ "Патриот" с дизелем от 2,93 млн рублей

Москва2 окт Вести.Дилеры УАЗа начали размещать в сети объявления о продаже обновленного внедорожника "Патриот" с дизельным мотором. При этом официально цены на этот автомобиль еще не раскрывались.

На объявления о продаже обновленного "Патриота" обратила внимание "Российская газета". Из материала следует, что в Южно-Сахалинске за внедорожник "под заказ" просят 2,93 миллиона рублей. В Хабаровске цена за такую модель — три миллиона рублей.

При этом отмечается, что официально УАЗ еще не раскрывал цены на "Патриот" с дизельным мотором.

Продажи обновленного внедорожника должны начаться до конца года.

Ранее гендиректор УАЗ Ильнур Сахабиев рассказал, что предприятие рассматривает сразу несколько вариантов обновления моделей "Буханка" и "Хантер".