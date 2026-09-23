У УАЗ есть несколько вариантов по обновлению "Буханки" и "Хантера"

Гендиректор УАЗ рассказал о вариантах обновления "Буханки" и "Хантера" У УАЗ есть несколько вариантов по обновлению "Буханки" и "Хантера"

Москва23 сен Вести.Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) рассматривает сразу несколько вариантов обновления моделей "Буханка" и "Хантер". Об этом рассказал генеральный директор предприятия Ильнур Сахабиев.

По его словам, которые приводит "Российская газета", автомобили относятся к специализированным техническим средствам и сохраняют востребованность благодаря задачам, для которых их приобретают. При этом глубокая модернизация при сохранении доступной цены остается сложной задачей.

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Один из вариантов предусматривает сохранение нынешней платформы и разработку нового кузова. Второй предполагает развитие проекта УАЗ-3165 на базе платформы "Патриота" с новым кузовом. Еще один вариант - создание однообъемного автомобиля на локализованной платформе Sollers Argo.

По словам главы УАЗа, все концепции сейчас просчитываются. До конца года предприятие планирует подготовить предложения с техническими решениями и предварительной оценкой необходимых инвестиций, после чего будет определен дальнейший путь развития моделей.

В начале августа УАЗ официально переименовал "Старый грузовой ряд" (СГР) в "Буханку". На предприятии отметили, что давно ставшее нарицательным имя ульяновской классики уже присутствует в большинстве фирменных коммуникационных материалов.