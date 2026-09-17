Росавиация: авиаперевозчики запросили более 100 самолетов "Байкал" до 2035 года

Спрос российских авиакомпаний на "Байкал" превышает 100 самолетов Росавиация: авиаперевозчики запросили более 100 самолетов "Байкал" до 2035 года

Москва17 сен Вести.Российские авиаперевозчики уже зарезервировали больше 100 новых самолетов "Байкал", которые планируется поставить до 2035 года, сообщил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Дмитрий Ядров.

Соответствующее заявление он сделал во время посещения Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) в Екатеринбурге, где ведется сборка нового воздушного судна, уточнила пресс-служба Росавиации.

Авиакомпании и пассажиры ждут этот самолет, запрос наших перевозчиков до 2035 года — более 100 таких машин сказал Ядров

В ходе визита на УЗГА глава федерального агентства осмотрел производственные цеха предприятия и ознакомился с экспериментальным образцом самолета "Байкал".

Предполагается, что основным предназначением "Байкала" станет эксплуатация на местных авиалиниях. Среди потенциальных направлений использования этого самолета — пассажирские и грузовые перевозки в труднодоступные регионы Сибири, Дальнего Востока и Севера, санитарная авиация, охрана лесов, патрулирование трубопроводов и линий электропередачи, проведение аварийно-спасательных операций.

Ранее официальный представитель Уральского завода гражданской авиации Екатерина Згировская в интервью ИС "Вести" назвала принципиальные отличия "Байкала" от советской разработки того же класса — самолета Ан-2.