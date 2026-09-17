Миляев предложил подумать о выпуске семиместных авто Haval для многодетных Миляев предложил обдумать выпуск семиместных машин Haval для многодетных семей

Москва17 сен Вести.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев предложил руководству китайской компании Great Wall Motor (GWM) продумать выпуск семиместных автомобилей Haval для многодетных семей.

По его словам, которые приводит ТАСС, количество многодетных семей в регионе растет.

Было бы очень здорово, если бы компания подумала о выпуске семиместных автомобилей на базе одной из производимых моделей сказал Миляев

По мнению главы региона, доступная цена на такие машины и хорошее качество сделали бы их популярными у семей с несколькими детьми.

Губернатор также предложил рассмотреть возможность дооснащения уже существующих моделей машин с учетом интересов семей с детьми. Речь идет о добавлении откидных пеленальных столиков, дополнительных боксов для гигиенических средств, креплений для перевозки колясок, а также о введении дополнительных мер безопасности для перевозки малышей.

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