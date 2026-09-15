В Приморье прорабатывают возможность создания предприятия ГАЗ Кожемяко: в Приморском крае прорабатывается возможность создания предприятия ГАЗ

Москва15 сен Вести.Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что на данный момент прорабатывается возможность создания на территории региона предприятия Горьковского автомобильного завода, где будут собирать машины.

Глава региона отметил, что Минздраву края ГАЗ передал на безвозмездной основе автомобиль скорой помощи. Машину для маломобильных граждан направили в министерство труда и социальной политики для опытной эксплуатации.

Посмотрели новые предложения от Горьковского автомобильного завода. В линейке – школьные автобусы, маршрутные такси, туристический автомобиль и специальная техника для медиков отмечается в сообщении

Представленный дом на колесах Кожемяко назвал интересным предложением.