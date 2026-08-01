Москва1 авг Вести.На сайте УАЗа теперь фигурирует только "Буханка", а от трехбуквенного СГР, обозначавшего "Старый грузовой ряд", решено полностью отказаться. Информацию подтвердили в пресс-службе компании.

Уточняется, что исключение составляет лишь техническая документация, в которой останутся прежние обозначения.

После прохождения всех сопутствующих процедур в Федеральной службе по интеллектуальной собственности подтвержденное сертификатом название модели появится в базе Роспатента. С 31 июля давно ставшее нарицательным имя ульяновской классики уже присутствует в большинстве фирменных коммуникационных материалов. В сопутствующей технической документации по-прежнему будут фигурировать модельные индексы сообщили в пресс-службе УАЗа

Ранее автомобильные эксперты сообщили, что у бренда УАЗ увеличились цены на весь модельный ряд 2026 года. Так, "Патриот" теперь стоит от 1,925 млн рублей, "Пикап"- от 1,95 млн, "Хантер" - от 1,72 млн до 2,035 млн рублей. "Буханка" стала дороже до 1,64-1,94 млн рублей, а "Профи" стоит от 1,99-2,535 млн рублей.