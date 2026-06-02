Москва2 июн Вести.Боевая машина поддержки танков "Терминатор" теперь будет называться "Спиридоном". Новое имя возвращает отечественную технику к "русским духовным ценностям и исторической правде", пояснили в "Уралвагонзаводе" (входит в Ростех).

По просьбе заводчан и экипажей боевых машин с фронта концерн "Уралвагонзавод" в год 90-летия завода в Нижнем Тагиле принял решение о переименовании боевой машины поддержки танков, известной как "Терминатор". Ее нарекли "Спиридоном" — именем, сочетающим в себе героический и духовный смыслы говорится в сообщении

Ранее генеральный конструктор "Уралвагонзавода" Андрей Терликов заявил, что основной боевой танк ВС РФ Т-90М "Прорыв" демонстрирует высочайшую эффективность в зоне СВО. По его словам, такие оценки боевой машине дают российские военные, использующие ее на поле боя.